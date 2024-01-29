Брат задержанного рэпера Тарасова заявил, что его арестовали не за драку

Бойца поп-ММА, рэпера и блогера Корнея Тарасова задержали не за участие в драке, утверждает его брат Атем Тарасов. По его мнению, это связано с тем, что полицейские якобы просто обижены на бойца.

Ранее появилась информация, что Тарасова задержали в Санкт-Петербурге за драку, в которой он нанес тяжкие телесные повреждения 18-летнему парню. Однако, по словам Артема, эти сообщения не соответствуют действительности — он уверен, что драки не было.

«Для меня это очередная ерунда, которой занимаются вместо того, чтобы ловить преступников. Корней не преступник. Он артист, певец, боец. Всем своим примером это показывает. И показал, как из наркомана уйти в хорошие люди», — заявил Артем телеканалу «360».

По его словам, рэпер выступил в качестве хедлайнера на концерте, причем уже был нетрезвый, а затем его забрала полиция. По мнению Артема, это связано с тем, что ранее рэпер неоднократно оскорблял полицейских, из-за чего они на него обижены.

Напомним, сообщалось, что в правоохранительные органы обратился 18-летний юноша, пострадавший в драке с Корнеем Тарасовым. Он утверждает, что встретил Тарасова и его компанию на Лиговском проспекте, однако блогеру не понравилось, что его узнали, из-за чего началась драка.

Ранее участник конфликта с блогером Тарасовым раскрыл детали драки.