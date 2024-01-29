Размер текста
А
А
А

Брат задержанного рэпера Тарасова заявил, что его арестовали не за драку

Артем Тарасов: никакой драки не было, полицейские просто обижены на Корнея

close
100%
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Бойца поп-ММА, рэпера и блогера Корнея Тарасова задержали не за участие в драке, утверждает его брат Атем Тарасов. По его мнению, это связано с тем, что полицейские якобы просто обижены на бойца.

Ранее появилась информация, что Тарасова задержали в Санкт-Петербурге за драку, в которой он нанес тяжкие телесные повреждения 18-летнему парню. Однако, по словам Артема, эти сообщения не соответствуют действительности — он уверен, что драки не было.

«Для меня это очередная ерунда, которой занимаются вместо того, чтобы ловить преступников. Корней не преступник. Он артист, певец, боец. Всем своим примером это показывает. И показал, как из наркомана уйти в хорошие люди», — заявил Артем телеканалу «360».

По его словам, рэпер выступил в качестве хедлайнера на концерте, причем уже был нетрезвый, а затем его забрала полиция. По мнению Артема, это связано с тем, что ранее рэпер неоднократно оскорблял полицейских, из-за чего они на него обижены.

Напомним, сообщалось, что в правоохранительные органы обратился 18-летний юноша, пострадавший в драке с Корнеем Тарасовым. Он утверждает, что встретил Тарасова и его компанию на Лиговском проспекте, однако блогеру не понравилось, что его узнали, из-за чего началась драка.

Ранее участник конфликта с блогером Тарасовым раскрыл детали драки.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами