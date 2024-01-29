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ЕС внес Мизулину и «Лигу безопасного интернета» в санкционный список

ЕС ввел санкции против «Лиги безопасного интернета» за нарушение прав человека

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Нина Зотина/РИА Новости

Европейский союз (ЕС) внес главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину и саму организацию в список санкций. Об этом сообщили на официальном портале Евросоюза.

В заявлении ЕС указали, что помимо Мизулиной в списке оказались еще три человека — представители судебной системы России. В документе отметили, что эти люди якобы ответственны за серьезные нарушения прав человека.

До этого агентство Reuters сообщало, что Евросоюз готовит очередной, 13-й по счету, пакет санкций против России, в который могут войти ограничения на поставку алюминия и СПГ из РФ.

При этом Польша и страны Балтии предлагают более жесткие меры против обхода санкций, а также дополнительные ограничения в авиаотрасли. Другие члены ЕС считают, что «все крупные статьи уже под санкциями».

В предыдущем, 12-м пакете ЕС с большим трудом провел запреты на алмазы и сжиженный газ. Теперь сторонники санкций пытаются добиться новых ограничений, но перспективы пока туманны, отмечает издание.

Ранее стало известно, что США намерены ужесточить санкции в отношении России.

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