В России оценили планы по введению оборотных штрафов для компаний за утечку данных

Введение оборотных штрафов за утечки персональных данных для компаний станет значительным шагом для повышения цифровой безопасности жителей России. Об этом Life рассказал декан факультета права НИУ «Высшая школа экономики» Вадим Виноградов, комментируя соответствующий законопроект, который находится на рассмотрении в Госдуме.

«Если раньше компаниям не было необходимости всерьез думать о защите персональных данных из-за незначительных сумм штрафов, то актуальные изменения подают четкий сигнал — халатное отношение к персональным данным недопустимо и серьезно наказуемо. И на этот раз аргумент планируется подкрепить оборотными штрафами, которые одинаково чувствительны для корпорации любого масштаба», — отметил правовед.

По его мнению, обеспечение безопасности россиян является первостепенной задачей государства, поэтому важно вводить эффективные законодательные меры, которые простимулируют компании обеспечивать информационную безопасность. При этом Виноградов добавил, что и сами граждане должны более ответственно относиться к своим персональным данным. В частности, аккуратнее относиться к использованию VPN-сервисов, заключил он.

23 января сообщалось, что депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о штрафах за нарушение некоторых требований законодательства в области персональных данных. В законопроекте прописано, что максимальный штраф составит до 3% от выручки компании.

Ранее в Госдуме рассказали, как компании будут наказывать за утечку данных пользователей.