Россиянам рассказали, как не нарваться на мошенников, вызывая ветврача на дом

Если при обращении в ветеринарную клинику хозяина питомца буквально умоляют вызвать врача на дом, стоит насторожиться. Об этом сообщает Life со ссылкой на экспертов. Они также предупреждают, что надомные ветуслуги не могут стоить слишком дешево.

«Всегда помните, что на дому можно сделать мало. Это как в человеческой скорой помощи: максимум укольчик, остановить кровотечение и транспортировать в медучреждение. Лучше всего по вызовам на дом обращаться только в государственные ветклиники либо к своему проверенному врачу», — посоветовал врач одной из столичных ветклиник.

Если хозяин все же решился вызвать специалиста домой, эксперты рекомендуют проверить его ФИО и ознакомиться с отзывами. Чаще всего врача, к которому имеется много претензий, поисковик выдает сразу.

Директор проектов СберСтрахования Елена Кошелева до этого рассказала, как позаботиться о своем питомце с помощью страховки.

По ее словам, подобрать подходящий полис можно из нескольких вариантов. Как правило, это минимальная программа, куда входят дистанционные консультации и очные визиты в ветклинику при травме, и расширенная, где предусмотрено посещение ветеринара при заболеваниях.

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