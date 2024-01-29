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В российском регионе складских рабочих придавило яблоками, трое попали в реанимацию

В Воронежской области шестерых рабочих придавило ящиками с яблоками

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РИА «Новости»

В Воронежской области складских рабочих придавило ящиками с яблоками, трое попали в реанимацию. Об этом сообщают «Вести Воронеж» со ссылкой на очевидцев.

По информации издания, инцидент произошел 26 января на складе ЗАО «Острогожсксадпитомник». Шестерых человек придавило ящиками с яблоками. Троих госпитализировали. Еще трое попали в реанимацию в тяжелом состоянии.

В СУ СК России по Воронежской области сообщили, что по факту произошедшего начата доследственная проверка. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента.

»<…> проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, изъята и изучается документация, назначены судебно-медицинские экспертизы, выполняются иные проверочные мероприятия», — сообщили в ведомстве.

Ранее россиянина придавило рухнувшей крышей во время ремонта в сарае.

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