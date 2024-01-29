Пьяный россиянин избил подростка из-за расстегнутой куртки и пригрозил ему расправой

В Пермском крае пьяный мужчина напал на 16-летнего подростка из-за расстегнутой куртки и избил его. Об этом сообщает PermNews.

По информации издания, инцидент произошел 28 января в городе Березники. Нетрезвый мужчина оскорбил и ударил по лицу подростка возле магазина на Юбилейной улице. После этого россиянин начал пинать упавшего от удара несовершеннолетнего.

Сообщается, что причиной агрессии мужчины стала расстегнутая куртка школьника. После избиения россиянин пригрозил подростку расправой в случае, если он расскажет о нападении.

Мать пострадавшего обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту произошедшего.

Ранее подросток избил сверстника в очереди к педиатру в Петербурге.