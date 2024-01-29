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В Польше для борьбы с коррупцией собрались ликвидировать антикоррупционное агентство

TOK FM: в Польше готовят закон о ликвидации Центрального антикоррупционного бюро

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Польше начали готовить закон о ликвидации Центрального антикоррупционного бюро (ЦАБ). Об этом сообщил министр-координатор по делам спецслужб Томаш Семоняк в эфире радио TOK FM.

Он считает, что в Польше репутация ЦАБ не совсем хорошая. По его словам, служба в Польше ассоциируется только с «проблемами, аферами, авантюрами и странными действиями». Поэтому министр считает, что бюро нужно распустить, а его функции передать другим структурам.

По словам Семоняка, он ожидает, что Совет министров примет проект в первом квартале. Он отметил, что главной сложностью в ликвидации ЦАБ станет убеждение президента Польши Анджея Дуды.

«Конечно, возникает вопрос, что с этим будет делать президент Анджей Дуда. Мы хотим убедить его, что это решение не ослабит, а, наоборот, усилит борьбу с коррупцией», — заключил политик.

Польскую спецслужбу по борьбе с коррупцией сформировали в 2006 году по инициативе право-консервативной партии «Право и справедливость».

Ранее в Варшаве прошла акция против задержания экс-главы МВД Польши.

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