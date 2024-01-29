Стало известно, сколько вспышек на Солнце может произойти за день

За один день на Солнце случаются несколько десятков средних вспышек, рассказал руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин. Большое количество подобных явлений наблюдается на протяжении двух последних лет, так как современное время приходится на максимум солнечной активности, пояснил он в беседе с RT.

Многочисленные вспышки на Солнце эксперт назвал нормальным процессом при нынешней активности.

Комментируя сообщения о крупной вспышке 29 января, Абунин заявил, что она не приведет к появлению магнитной бури и поэтому не представляет опасности.

«Дело в том, что то вещество, которое вылетело, оно вылетело в сторону от Земли, — объяснил специалист. — И если и заденет каким-то там краем совсем, то возмущение будет незначительным».

Напомним, ученые сообщили, что на Солнце произошла вспышка балла М6.7, она длилась сегодня с 06:54 по 08:15 мск.

Метеоролог ранее рассказала, как магнитные бури влияют на людей.