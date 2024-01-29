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Трихолог объяснила, когда выпадение волос должно насторожить

Трихолог Курская: выпадение более 100 волос в день должно насторожить

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Активное выпадение волос может указывать на необходимость обратиться к врачу, поводом для беспокойства является потеря более 100 волос ежедневно. Об этом Life рассказала врач – косметолог-трихолог Анастасия Курская.

По ее словам, причиной недуга может выступать андрогенная алопеция, сильный стресс, прием определенной группы лекарств, болезни щитовидной железы, грибковые заболевания. Однако установить проблему точно поможет только специалист, отметила Курская.

Помимо этого, обратиться к врачу стоит тем, у кого есть зуд и раздражение кожи головы. В этом случае речь может идти о грибковых заболеваниях, нарушении гормонального фона, аллергических реакциях на продукты и косметические средства, вирусных заболеваниях. Насторожить должны и чрезмерная сухость и ломкость волос, а также их повышенная жирность.

«Часто причинами повышенной сухости или жирности волос оказываются гормональные нарушения, смена климата или питания, неправильно подобранная косметика для очищения. Только эксперт может определить, что требуется в конкретном случае, чтобы решить возникшую проблему», — добавила врач.

Врач-косметолог, врач-трихолог «СМ-Косметология» Эльвира Дорош до этого рассказала «Газете.Ru», что одна из основных причин потери волос — генетическая предрасположенность и гормональное влияние. Также, по ее словам, это может происходить на фоне стресса, наличия инфекций, приема некоторых лекарств, неправильного питания и ряда других факторов.

Ранее трихолог назвала основные продукты, способствующие росту волос.

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