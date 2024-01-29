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Петербуржец попал под электричку во время перехода железнодорожных путей

В Петербурге мужчина попал под электричку, его госпитализировали

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Elena Mayorova/Global Look Press

В Петербурге 34-летний мужчина попал под электричку, переходя железнодорожные пути в неположенном месте. Об этом сообщает УТ МВД России по СЗФО.

Инцидент произошел на четвертом километре первого пикета железнодорожного перегона Заневский пост 2 –Дача Долгорукова. Сообщается, что электричка, следовавшая по маршруту Будогощь — Петербург, наехала на мужчину.

Машинист электропоезда подавал предупредительные звуковые сигналы, однако из-за близкого расстояния предотвратить столкновение не удалось. Пострадавшего госпитализировали.

Городское линейное управление МВД на транспорте проводит проверку по факту случившегося. Информации о состоянии пострадавшего не поступало.

Ранее сотни россиян высадили из электрички в снегопад.

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