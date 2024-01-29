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В АТОР раскрыли стоимость путешествия в Арктику

Вице-президент АТОР Мурадян: путешествие в Арктику по карману любому россиянину

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Depositphotos

Цены путешествия в Арктику варьируются от 40 до 200 тыс. рублей, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Конечная цена зависит от программы и города, пояснил он в беседе с НСН, подчеркнув, что в любом случае для такого направления стоимость достаточно «внушительная».

Позволить себе путешествие в Арктику может любой россиянин, заявил вице-президент АТОР. Подобрать тур для себя можно как за 40 тысяч рублей, так и за 10 тысяч долларов.

«Кто-то может поехать на ледоколах – это уже 5-10 тысяч долларов. Регион огромен – начиная от Норильска, куда тоже ездят туристы. Это все Арктика. Посещение экстремальных регионов растет, очень востребованное направление, люди едут за северным сиянием и за тем, чего нет в других регионах», — объяснил Мурадян.

В целом рост внутреннего туристического потока как зимой, так и летом наблюдается в основном в Мурманскую и Архангельскую области, отметил эксперт. Также среди популярных направлений – Карелия, которая частично цепляет арктический круг.

По данным Минвостокразвития, в 2023 году в Арктике побывали более 1,1 млн путешественников, причем 97% из них максимально положительно оценили этот опыт.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что за Дальним Востоком и Арктикой будущее России.

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