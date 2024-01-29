«Возможен поджог»: в Петербурге на парковке сгорели шесть автомобилей

Шесть легковых автомобилей сгорели на парковке в Санкт-Петербурге, причиной мог стать поджог. Об этом сообщает Life.

Инцидент произошел накануне приблизительно в 21:30 мск во дворе дома на улице Рашетова в Выборгском районе. Сначала загорелись четыре автомобиля, после этого огонь перекинулся еще на две машины. В результате никто не пострадал. Жильцы дома, которые заметили возгорание, вызвали пожарных. На место также приехали сотрудники правоохранительных органов. Пока они изучают записи с камер видеонаблюдения, рассматривается версия поджога.

Накануне новостной портал 78.ru в своем Telegram-канале сообщил о пожаре, который произошел в Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга. Огонь распространился на шестом этаже в административном помещении, в котором присутствовал только медперсонал, пациентов там не было. Сотрудников больницы эвакуировали.

В тот же день Telegram-канал Mash сообщил о том, что в Москве на Триумфальной площади загорелось здание Московского академического театра cатиры.

Ранее сообщалось, что в Театре сатиры отменили вечерние спектакли.