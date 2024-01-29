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Мужчина 6 часов убирался дома, а потом выставил жене счет

Daily Telegraph: британец 6 часов убирался дома и потребовал с жены $900

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В Англии мужчина шесть часов убирался дома, а потом выставил счет супруге, потребовав с нее $900 за проделанную работу, пишет Daily Telegraph.

Как рассказал отец троих детей Марк Хэтч, его жена ушла из дома, поручив ему провести в квартире генеральную уборку. На полное наведение порядка у британца ушло около шести часов.

«Ушло буквально полдня. Это очень тяжелая работа», — пожаловался мужчина.

Решив, что заслуживает вознаграждения за проделанную работу, Марк в шутку написал жене сообщение, выставив ей счет за свои услуги в размере $900.

«Привет, Жасмин! Вот ссылка на оплату за вчерашнюю уборку», — говорилось в сообщении.

Конечно, Хэтч признался, что это был розыгрыш. Жена мужчины поняла шутку, поэтому не стала на него обижаться.

«Возьми себя в руки, мы женаты, у нас трое детей», — говорилось в ответном послании.

Ранее в Турции жена развелась с мужем, потому что он редко чистил зубы.

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