Москвич напал на полицейских с перцовым баллончиком и стал фигурантом дела

В Москве мужчина напал на трех полицейских с перцовым баллончиком. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

По информации следствия, инцидент произошел 28 января возле гостиницы на улице Охотный ряд. Мужчина распылил в лица трем полицейским перцовый баллончик, а затем толкнул одного из них.

Россиянина задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Сообщается, что нападавший признал свою вину. Ему предъявили обвинение.

«В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.

Ранее подросток-закладчик распылил перцовый баллончик в лица полицейским во время задержания.