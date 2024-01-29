Размер текста
А
А
А

В Ульяновске произошла массовая драка с участием более чем 20 человек

В Ульяновске десятки молодых людей устроили массовую драку

close
100%
Телеграм-канал «Инсайд Ульяновск»

В Ульяновске несколько десятков человек устроили массовую драку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на Московском шоссе, недалеко от Пушкаревского кольца. На кадрах с места произошедшего заметно, как несколько молодых людей упали на снег и продолжают наносить друг другу удары.

По словам очевидцев, у одного из участников заметили в руках монтировку.

В беседе с журналистами правоохранители сообщили, что на данный момент проводится проверка.

«В схватке сошлись молодые люди. О причинах конфликта информации нет. Полиция была на месте происшествия», – сообщается в публикации.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Известно, что после конфликта в больницу никто из участников не обращался.

Ранее в Екатеринбурге конфликт учителя и ученика закончился ударом в живот и приездом Росгвардии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами