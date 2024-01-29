В Ульяновске произошла массовая драка с участием более чем 20 человек

В Ульяновске несколько десятков человек устроили массовую драку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на Московском шоссе, недалеко от Пушкаревского кольца. На кадрах с места произошедшего заметно, как несколько молодых людей упали на снег и продолжают наносить друг другу удары.

По словам очевидцев, у одного из участников заметили в руках монтировку.

В беседе с журналистами правоохранители сообщили, что на данный момент проводится проверка.

«В схватке сошлись молодые люди. О причинах конфликта информации нет. Полиция была на месте происшествия», – сообщается в публикации.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Известно, что после конфликта в больницу никто из участников не обращался.

Ранее в Екатеринбурге конфликт учителя и ученика закончился ударом в живот и приездом Росгвардии.