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Дипломаты РФ запросили доступ к задержанному россиянину

Генконсульство РФ запросило доступ к задержанному после атаки в Стамбуле россиянину

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Dilara Senkaya/Reuters

Генконсульство РФ запросило доступ к задержанному после атаки на католическую церковь в Стамбуле россиянину. Об этом в дипмиссии сообщили РИА Новости.

Дипломаты устанавливают личность задержанного.

Всего после атаки на храм были задержаны 47 человек, среди которых двое иностранцев, в том числе один предполагаемый гражданин России.

Нападение на храм Святой Марии произошло во время службы вечером 28 января.

До этого министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что правоохранительные органы начали «широкомасштабное расследование».

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что принимаются необходимые меры для скорейшего задержания преступников.

Губернатор Стамбула Давут Гюль выразил соболезнования жертвам нападения и сообщил, что на данный момент нет других пострадавших, а полиция и прокуратура продолжают расследование.

Ранее ИГИЛ (организация запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку на церковь в Стамбуле.

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