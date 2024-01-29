МВД переобъявило в розыск пресс-секретаря Навального Ярмыш

Пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш (признана в РФ иностранным агентом) переобъявили в розыск по уголовной статье. Запись об этом появилась в базе розыска МВД РФ.

При этом в карточке не пояснили, по какой конкретно статье она разыскивается. Прежнюю карточку, по которой ее разыскивали, решили изъять.

До этого Басманный суд заочно арестовал главу ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Марию Певчих (признана в РФ иностранным агентом) и еще трех участников: Ярмыш, Дмитрия Низовцева и Анну Бирюкову.

Певчих обвиняется сразу по трем статьям: «Организация экстремистского сообщества», «Распространение заведомо ложных сведений о ВС РФ», а также «Вандализм».

Низовцев и Ярмыш обвиняются в участии в экстремистском сообществе и распространении фейков о российских военных. Бирюкова обвиняется в публичных призывах к теракту, публичном оправдании или пропаганде терроризма, отметили в пресс-службе.

Всем четверым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории РФ.

Ранее МВД РФ объявило в розыск Марию Певчих.