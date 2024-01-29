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Летевший в Якутск самолет экстренно сел из-за пожарного датчика

Летевший в Якутск самолет экстренно сел из-за пожарного датчика в багажном отсеке

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Летевший из Харбина (КНР) в Якутск самолет совершил экстренную посадку в аэропорту прилета из-за срабатывания пожарного датчика в пожарном отсеке, пассажиры эвакуированы. Об этом сообщает региональное управление МЧС в Telegram-канале.

«Самолет совершил посадку в аэропорту «Якутск», проведена эвакуация пассажиров и членов экипажа. На борту находилось 39 человек: 30 пассажиров и 9 членов экипажа», — указано в сообщении.

На месте работают оперативные службы. Открытого огня не было обнаружено, зафиксирован слабый запах дыма.

27 января сообщалось, что самолет авиакомпании S7 Airlines с неисправным двигателем пытался вылететь из Улан-Удэ (Бурятия) в Москву, неполадку обнаружили уже на взлетно-посадочной полосе во время разгона.

До этого в январе самолет рейса Сургут — Москва вечером 18 января экстренно приземлился в Перми из-за агрессивного поведения пассажира. По данным СК РФ, мужчина «грубо нарушал общественный порядок» и «выражал явное неуважение к обществу».

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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