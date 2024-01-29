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Уфимец напал на супругов на глазах у детей из-за старой ссоры

Mash: в Башкирии мужчины напали на супругов при детях из-за старой ссоры

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Depositphotos

В Башкирии двое мужчин напали на супругов при детях из-за старой ссоры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в селе Шингак-Куль Чишминского района. В 2021 году между двумя соседями произошел конфликт, причина которого не уточняется.

Незадолго до нападения мужчина прислал соседу сообщение с обвинением в поджоге дома и отметил, что «такого не простит». После этого россиянин вместе с другом, приехавшим из Уфы, вломился в дом к соседу, где также проживали его супруга и двое детей.

Уфимец несколько раз выстрелил в соседа и его жену из травматического пистолета на глазах у несовершеннолетних. Отец семейства успел ударить стрелка и сломать ему нос.

Хозяев дома и стрелка доставили в районную больницу. Информации об их состоянии не поступало.

Ранее пассажир автомобиля выстрелил пешеходу в лицо из газового пистолета.

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