В Краснодаре мужчине удалили крупную опухоль почки, вросшую в кишку

В Краснодаре мужчине удалили почку с крупной опухолью. Об этом сообщает Краевая клиническая больница в своем Telegram-канале.

Россиянин обратился в клинику с раковым новообразованием, которое весило около четырех килограммов. При этом опухоль вросла в толстую кишку.

По словам медиков, подобные операции нередко отказываются оперировать из-за того, что рядом должно находиться большое количество смежных специалистов. В случае с этим пациентом к процессу привлекли онкоурологов и колопроктологов.

Врачи успешно провели операцию. На данный момент россиянин восстанавливается.

Ранее немецкие хирурги удалили женщине опухоль весом 32 килограмма.