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Москвичам рассказали о погоде на эту неделю

Синоптик Позднякова: снег с моросью ожидается в Москве 30 января

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Илья Питалев/РИА Новости

Температура воздуха в Москве на неделе с 29 января будет выше климатической нормы на 3–5 градусов. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Во вторник, 30 января, в столице ожидается мокрый снег с моросью, температура ночью будет в пределах -2…-4°C, днем — -1...+1°C. В среду, 31 января, ночная температура понизится до -5°C, дневная — составит 0…-2°C, вечером возможно образование гололедицы.

«В четверг, 1 февраля, преобладающая температура в ночные часы будет 0…-5°C. Дневная составит от 1 до -5°C. В пятницу в течение суток прогнозируется 0…-5°C. По предварительному прогнозу температура воздуха в субботу и воскресенье ожидается чуть ниже. Однако она все равно превысит климатическую норму. Пока мы будем находиться под влиянием теплых воздушных масс», — заключила Позднякова.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд до этого сообщил, что в ближайшие дни на всей территории страны температура будет выше нормы на 8-10°С. По словам синоптика, относительное потепление связано с перемещением атлантического циклона по Северному Ледовитому океану.

Ранее жителям европейской части России рассказали о погоде в начале февраля.

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