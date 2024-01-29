В аэропорту Шереметьево ФСБ пресекла контрабанду золота

В московском аэропорту Шереметьево пресечена контрабанда золота на сумму 111 млн рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщают «Известия».

«Груз нашли у мужчины, который пытался покинуть Россию. В его ручной клади лежали 25 слитков аффинированного золота общим весом более 36 кг», — говорится в публикации.

Нарушитель был задержан, золото изъято в доход государства, возбуждено уголовное дело по статье 226.1 ч. 2 п. «в» УК РФ (контрабанда). Суд приговорил контрабандиста к лишению свободы на срок пять лет и один месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

24 января ФСБ России предъявила бывшей студентке медицинского колледжа из Воронежа обвинение в покушении на контрабанду 673 кг кокаина стоимостью более 2,5 млрд рублей.

22 января в аэропорту «Домодедово» у австралийца нашли незадекларированные часы за 8 млн рублей.

Ранее женщина пыталась незаконно вывезти из России пробирки с яйцеклетками.