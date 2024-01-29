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Камчатские школьницы подрались, попали на видео и привлекли внимание правоохранителей

В Петропавловске-Камчатском две школьницы устроили драку на камеру

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В Петропавловске-Камчатском две девушки-подростка устроили драку. Об этом сообщает прокуратура Камчатского края.

Инцидент произошел 27 января в районе «10 км». Две школьницы в присутствии большого количества других подростков устроили драку на улице, видеозапись произошедшего попала в социальные сети.

По данным Следственного комитета России (СКР), личности обеих участниц потасовки установлены. Одной из них 14 лет, сообщили в прокуратуре региона.

Городская прокуратура и следственные органы СКР начали проверку по факту произошедшего. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить обо всех обстоятельствах инцидента.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за травли и избиения подростка на Алтае.

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