Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в России на будущей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни на всей территории страны температура будет выше нормы на 8-10 °С. Его слова приводит RT.

«В конце января и начале февраля нормы очень низкие, поэтому вместо 40-градусных морозов будут 30-градусные», — объяснил Вильфанд.

По словам синоптика, относительное потепление связано с перемещением атлантического циклона по Северному Ледовитому океану.

«Как говорят синоптики, «Север перекрыт» — холодные воздушные массы севера не будут поступать в умеренные широты, и там будет очень теплая погода», — пояснил он.

Помимо аномального тепла, как рассказал Вильфанд, ряд регионов России ожидает опасный ураганный ветер. В Мурманской области скорость порывов будет достигать 35 м/с, а в Ненецком автономном округе — 30 м/с.

До этого гидрометцентр пообещал москвичам после морозных выходных мартовскую оттепель.

Ранее жителям европейской части России рассказали о погоде в начале февраля.