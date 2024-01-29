В Братске пенсионерка и ее дочь пострадали от нападения собаки соседки

В Братске у хозяйки питбультерьера возник конфликт семьей, членов которой искусала ее собака. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в районе Осиновка. По версии правоохранителей, животное набросилось на дочь местной жительницы. По предварительной информации, после этого семья попыталась усмирить собаку, затем произошел конфликт с владелицей животного.

На данный момент полиция проводит проверку и другие необходимые мероприятия. По результатам примут правовое решение.

Известно, что это не первый конфликт семьи с хозяйкой собаки. В прошлом году этот питбультерьер напал на мать пострадавшей. В результате 63-летняя женщина попала в больницу в состоянии средней степени тяжести.

После инцидента в отношении владелицы возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью.

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