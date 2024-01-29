Размер текста
А
А
А

Блогера допросили по факту нападения на журналистку

Блогера Тлиашинову допросили как свидетеля нападения на журналистку «Известий»

close
100%
Кадр из видео/Super/Youtube

Блогера и VIP-коуча Инну Тлиашинову допросили как свидетеля по факту нападения на журналистку «Известий» Наталью Графчикову во время семинара блогера в Химках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката блогера Александра Добровинского.

«Пока идет выяснение следствием всех обстоятельств произошедшего. Впереди допросы свидетелей, кстати, Инну Тлиашинову уже допросили в качестве свидетеля. В данный момент она дома и отдыхает. Никаких задержаний нет. Компания продолжит завтра свою работу в штатном режиме», — сообщил Добровинский.

До этого адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы VIP-коуча Инны Тлиашиновой, в беседе с «Газетой.Ru» назвал выдумкой информацию о нападении охранника на журналистку «Известий» Наталию Графчикову во время семинара блогера.

28 января стало известно, что на журналистку «Известий» Наталью Графчикову напали у входа в здание, где проходил семинар VIP-коуча Инны Тлиашиновой. Отмечается, что охранники выкинули корреспондента на улицу без обуви и отобрали у нее телефон. Врачи обнаружили у журналистки гематому в правой лобно-височной области и ушибы мягких тканей головы, верхних и нижних конечностей. Подозревается, что Графчикова получила сотрясение мозга. По данным «Известий», причиной нападения на журналистку мог стать страх Тлиашиновой перед налоговой службой.

Ранее избитая журналистка «Известий» рассказала о своем состоянии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами