Блогера допросили по факту нападения на журналистку

Блогера и VIP-коуча Инну Тлиашинову допросили как свидетеля по факту нападения на журналистку «Известий» Наталью Графчикову во время семинара блогера в Химках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката блогера Александра Добровинского.

«Пока идет выяснение следствием всех обстоятельств произошедшего. Впереди допросы свидетелей, кстати, Инну Тлиашинову уже допросили в качестве свидетеля. В данный момент она дома и отдыхает. Никаких задержаний нет. Компания продолжит завтра свою работу в штатном режиме», — сообщил Добровинский.

До этого адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы VIP-коуча Инны Тлиашиновой, в беседе с «Газетой.Ru» назвал выдумкой информацию о нападении охранника на журналистку «Известий» Наталию Графчикову во время семинара блогера.

28 января стало известно, что на журналистку «Известий» Наталью Графчикову напали у входа в здание, где проходил семинар VIP-коуча Инны Тлиашиновой. Отмечается, что охранники выкинули корреспондента на улицу без обуви и отобрали у нее телефон. Врачи обнаружили у журналистки гематому в правой лобно-височной области и ушибы мягких тканей головы, верхних и нижних конечностей. Подозревается, что Графчикова получила сотрясение мозга. По данным «Известий», причиной нападения на журналистку мог стать страх Тлиашиновой перед налоговой службой.

Ранее избитая журналистка «Известий» рассказала о своем состоянии.