Россиянка отдала подруге-мошеннице два миллиона рублей из-за шантажа фотографиями

В Дагестане женщина отдала подруге-мошеннице два млн рублей из-за шантажа фотографиями. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации Telegram-канала, 30-летняя женщина подружилась с одной из своих клиенток, однако через какое-то время от нее начали приходить сообщения с угрозами распространить неприличные фотографии россиянки и ее мужа. В течение нескольких месяцев она откупалась, переводя мошеннице деньги.

Позже шантажисты пригрозили женщине и ее сыну расправой, если она не передаст им наличные деньги, и тогда россиянка обратилась в полицию. Выяснилось, что средства вымогали подруга и ее родственники, которые взломали аккаунт в мессенджере жертвы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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