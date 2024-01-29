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Эксперты рассказали о необычных полезных свойствах агар-агара

ОСН: агар-агар способствует выработке коллагена, эластина и понижает холестерин

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Агар-агар – это натуральный растительный продукт с желирующими свойствами, который делают из бурых и красных морских водорослей со дна Тихого океана и Белого моря. Он застывает в три раза быстрее желатина и обладает многими полезными качествами, в том числе – для кожи и волос, выяснила Общественная служба новостей.

Агар-агар способствует здоровому пищеварению, понижает кислотность желудка и выводит вредные вещества из организма. При регулярном употреблении он понижает уровень холестерина, уменьшает уровень сахара и снижает количество триглицеридов в крови.

Важное свойство агар-агара заключается в том, что он способствует выработке коллагена и эластина. Также он снижает риск развития рака молочных желез, полезен для беременных женщин.

Не рекомендуется есть блюда с агар-агаром в составе людям с индивидуальной непереносимостью йода и морских продуктов, страдающим аллергией, а также детям в возрасте до двух лет.

Напомним, гастроэнтерологи считают, что мармелад на агар-агаре полезен людям, страдающим запорами, и помогает укреплять кости и суставы.

Ранее россиянам назвали продукт, подавляющий чувство голода и предотвращающий появление морщин.

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