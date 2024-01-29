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Россиянин пришел на свидание с новой девушкой и получил удар битой за расставание с бывшей

В Екатеринбурге подростка избили битой из-за расставания с 14-летней девушкой

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Shutterstock

Подросток из Екатеринбурга попал в больницу с проломленным черепом после потасовки. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Перед инцидентом молодому человеку в социальных сетях написала незнакомая девушка, которая пригласила его на свидание. На месте 17-летний юноша встретился с новой знакомой и вместе они отправились в подъезд, где его избили два подростка с битой. В процессе нападавшие говорили, что делают это, чтобы отомстить за подругу. После этого молодые люди скрылись.

Предположительно, причина заключается в бывшей возлюбленной школьника. С девушкой, имя которой назвали неизвестные, подросток встречался какое-то время, но недавно они расстались. После этого подростки начали ругаться и оскорблять друг друга.

Ситуацией заинтересовались в полиции. На данный момент правоохранители устанавливают личности нападавших.

Ранее в Петербурге женщина пыталась похитить своего сына и отправить на лечение.

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