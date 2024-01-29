Россиянам объяснили, как правильно просить о повышении

Сотрудникам, которые планируют просить повышение, рекомендуется подготовиться к разговору с руководителем заранее, чтобы составить правильную презентацию. Об этом «Москве 24» рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

В ходе беседы она советует объяснить, почему вам нужно дать новое назначение, функционал и людей в подчинение, а также показать свои результаты, которые вы можете принести компании. Если же цель повышения состоит только в том, чтобы увеличить заработную плату, стоит рассказать о своих достижениях в цифрах, отметила эксперт.

«Если зарплата не растет, а по рынку есть более прибыльные позиции с вашими компетенциями и опытом, вы можете обсудить увеличение оклада с начальством. Подготовьтесь рассказать о своих достижениях с цифрами и фактами. Потому что зачастую руководители, даже если они плотно взаимодействуют со своим сотрудником, привыкают к каким-то операционным вещам и не видят достижений», — отметила Лоикова.

При этом, кроме подготовки, важно также подобрать удачное время для разговора с начальством, уточнила она. Лучше заводить беседу во время празднования чего-либо или когда руководитель в настроении, заключила специалист.

22 января сообщалось, что в 2024 году конкуренция бизнеса за кадры в России может резко обостриться. Часть работодателей уже отказалась от неформальных договоренностей, которые раньше позволяли компаниям повышать зарплаты схожими темпами.

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