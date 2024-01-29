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На Украине назвали демографическую ситуацию в стране «бездной национальной катастрофы»

Киевский экономист Кущ сравнил демографическую ситуацию на Украине с катастрофой

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Efrem Lukatsky/AP

Демографическая ситуация на Украине является «бездной национальной катастрофы». Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил украинский экономист Алексей Кущ.

Он отметил, что с 2017 года украинское население сократилось с 364 тыс. детей в год до 187 тыс. в 2023 году. Падение рождаемости составило 177 тыс., или 48%. По его словам, за 33 года независимости на Украине динамика рождаемости сократилась в три раза. Кущ заявил, что в ближайшие 30 лет в стране родится только 4,5 млн людей.

«Это и есть бездна национальной катастрофы, в которую мы смотрели все эти годы до войны и смеялись с нее. А как известно, если смотреть долго в бездну, то однажды она взглянет на тебя», — сказал он.

28 января бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион назвала Львов на западе страны «городом диверсантов» из-за русской речи.

До этого американский сенатор, представляющий Республиканскую партию, Джей Ди Вэнс заявил, что лучшим решением для Украины и США в текущей ситуации является подписание мирного соглашения с РФ.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что украинские беженцы, которые находятся в Великобритании и чьего призыва в армию добиваются власти их родной страны, имеют право на защиту.

Ранее российский профессор объяснил, зачем президенту Украины Владимиру Зеленскому переписывать историю.

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