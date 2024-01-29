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В Благовещенске задержан сообщивший о «минировании» школ 15-летний подросток

В Благовещенске задержали давшего ложное сообщение о минировании школ подростка

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Евгений Биятов/РИА Новости

В Амурской области полицией был задержан 15-летний подросток, давший в экстренные службы ложное сообщение о заложенных в школах Благовещенска взрывных устройствах. Об этом сообщает УМВД по региону.

По данным правоохранителей, 26 января на единый номер пожарной службы 101 поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва школ Благовещенска. При проведении проверки взрывных устройств обнаружено не было.

Полицией и ФСБ была установлена личность телефонного террориста. Им оказался 15-летний подросток, состоящий на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. По его словам, данное преступление было совершено из хулиганских побуждений.

Следственным управлением УМВД по Амурской области было возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области нашли подростка, который неоднократно «минировал» одну из местных школ. В отношении школьника возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Известно, что подозреваемый характеризуется положительно и до сих пор не состоял на профилактическом учете в ПДН.

Ранее пенсионерка из Казани подожгла военкомат из-за угроз дочери.

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