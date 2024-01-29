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Россияне знают о том, что високосный год традиционно считается сложным

ВЦИОМ: россиянам знакомо мнение о том, что високосный год сложный

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Опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что более двух третей россиян (69%) знакомы с мнением о том, что в високосный год люди чаще сталкиваются с различными трудностями и неприятностями. Об этом пишет РИА Новости.

Но при этом треть опрошенных (29%) заявила, что не слышала об этом мнении. Кроме того, 27% респондентов знакомы с представлением о том, что високосный год сложный.

Также некоторые опрошенные знакомы с приметами, связанными с високосным годом: 3% считают, что возможны природные катаклизмы, а 2% — что нельзя начинать ремонт, строительство или переезжать. Большинство респондентов (36%) не слышали о таких приметах, а 13% затруднились ответить на вопрос.

Опрос был проведен ВЦИОМ-Спутник 21 января 2024 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью по случайной выборке. Погрешность выборки не превышает 2,5% с вероятностью 95%.

В феврале этого года на широте Москвы продолжительность светового дня увеличится более чем на 2 часа и достигнет 10 часов 38 минут. Это на 4,5 минуты длиннее, чем в прошлом году, и связано с наличием дополнительного дня в високосный год, сообщила астроном и руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Ранее археологи назвали календарную функцию Стоунхенджа выдумкой ученых.

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