В России унифицируют расчеты, контроль и регулирование парниковых выбросов

В рамках подготовки к введению количественных ограничений на выбросы парниковых газов в России Минэкономики РФ собирается изменить порядок определения компаний, на которые они распространятся. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Как сообщается, изменения окажут влияние на 22 тыс. компаний, они будут поставлены под контроль Росприроднадзора. Это сделает климатическое регулирование в РФ единообразным. С начала 2023 года введено требование предоставления обязательной отчетности для предприятий, выбрасывающих в атмосферу свыше 150 тыс. тонн СО2-эквивалента в год. С 2025 года такая обязанность возникнет и у компаний с выбросами более 50 тыс. тонн эквивалента СО2 в год.

По информации издания, проект министерства оставляет пороги, с которых компании должны отчитываться о выбросах парниковых газов, однако меняет подход к отнесению таких компаний к регулируемым, то есть к тем, кто обязан предоставлять отчетность. Согласно пояснительной записке к документу, ведомство намерено устранить противоречивые нормы, расчеты по которым либо формировали у бизнеса обязанность отчитываться о выбросах при реальном объеме ниже порогового, либо давали возможность уклониться от такой обязанности при выбросах выше пороговых на законных основаниях.

До этого РБК со ссылкой на проект Минэкономразвития сообщил, что российский бизнес заставят платить за выбросы парниковых газов. «Цена на углерод» может быть введена к 2028 году.

Ранее ученые нашли новый источник мощных парниковых выбросов из океана.