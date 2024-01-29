СК вновь расследует дело о нападении владельцев собаки на девушку в Москве

По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина дело об избиении девушки в Москве, которая заметила женщину, выгуливающую крупных собак без намордника, будет возобновлено. Как сообщается в Telegram-канале Следственного комитета, руководитель Главного следственного управления по Москве Александр Стрижов получил поручение повторно возбудить уголовное дело и выяснить все обстоятельства инцидента.

Выполнение поручения будет находиться под контролем центрального аппарата СК России.

До этого сообщалось, что после того, как девушка заметила женщину, выгуливающую крупных собак без намордника, последняя бросила в нее глыбу льда и вызвала своего возлюбленного, который избил девушку.

Было возбуждено два уголовных дела по этому факту, однако зампрокурора Преображенской межрайонной прокуратуры Москвы Андрей Гостевой отменил это решение.

Ранее Государственная дума РФ отклонила законопроект, в рамках которого предлагалось ввести штраф за выгул собак потенциально опасных пород без намордника.