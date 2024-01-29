Размер текста
А
А
А

СК вновь расследует дело о нападении владельцев собаки на девушку в Москве

СК снова возбудил дело об избиении девушки за замечание о собаке без намордника

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина дело об избиении девушки в Москве, которая заметила женщину, выгуливающую крупных собак без намордника, будет возобновлено. Как сообщается в Telegram-канале Следственного комитета, руководитель Главного следственного управления по Москве Александр Стрижов получил поручение повторно возбудить уголовное дело и выяснить все обстоятельства инцидента.

Выполнение поручения будет находиться под контролем центрального аппарата СК России.

До этого сообщалось, что после того, как девушка заметила женщину, выгуливающую крупных собак без намордника, последняя бросила в нее глыбу льда и вызвала своего возлюбленного, который избил девушку.

Было возбуждено два уголовных дела по этому факту, однако зампрокурора Преображенской межрайонной прокуратуры Москвы Андрей Гостевой отменил это решение.

Ранее Государственная дума РФ отклонила законопроект, в рамках которого предлагалось ввести штраф за выгул собак потенциально опасных пород без намордника.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами