Пилотов упавшего Falcon 10 лишили права выполнять полеты из-за подделки документов

Пилоты потерпевшего крушение в Афганистане самолета Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев предоставили недостоверные сведения, подделав документы о прохождении подготовки для полетов на Flacon 10 в США, из-за чего их пилотские свидетельства аннулировали. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на источники в Минтрансе.

Отмечается, что глава Северо-Западного межрегионального территориального управления (СЗ МТУ) Росавиации Олег Ширин уже подписал приказы об аннулировании свидетельства пилотов.

По информации источника, пилоты подделали документы, из-за чего у надзорных органов возникли вопросы и к техническому состоянию бизнес-джета — он не проходил ТО и незаконно получил сертификат летной годности.

27 января сообщалось, что компания-владелец Falcon 10 не имела лицензий на осуществление международных перелетов. У фирмы также отсутствовала лицензия на пассажирские авиаперевозки.

26 января президент фонда содействия развитию гражданской авиации, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов назвал главную ошибку экипажа потерпевшего крушение Falcon 10.

Ранее Аркадий Грачев назвал причину ЧП.