Сомалийские пираты захватили судно

Сомалийские захватили судно под флагом Шри-Ланки. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, ссылаясь на представителя ланкийских Военно-морских сил (ВМС).

По его словам, был захвачен рыболовецкий траулер, на борту которого находились шесть граждан Шри-Ланки.

На позапрошлой неделе президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил поддержку Сомали в споре по поводу предложения отколовшегося северного региона Сомалиленд предоставить не имеющей выхода к морю Эфиопии доступ к своему побережью в обмен на признание ее независимости.

Ранее у побережья Сомали пираты захватили грузовое судно MV Lila Norfolk, следовавшее под флагом Либерии.

До этого стало известно, что у берегов Сомали в Красном море неизвестные предприняли попытку взять судно на абордаж. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.