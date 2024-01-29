Терапевт раскрыл, как бороться с дефицитом витамина D зимой

Как получить достаточное количество витамина D в зимний период, рассказала терапевт-эндокринолог Екатерина Янг. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Специалист напомнила, что этот витамин синтезируется под воздействием ультрафиолетовых лучей, но зимой солнце светит не так интенсивно, что может привести к недостатку витамина и негативно сказаться на организме. Это в свою очередь может спровацировать частые простуды, нарушения сна и плохое настроение.

Екатерина Янг посоветовала употреблять больше рыбы, рыбьего жира, морепродуктов, сливочного масла и сыра, чтобы компенсировать недостаток витамина D.

Также для лучшего синтезирования витамина следует обратить внимание на магний и витамин К2, а также уменьшить количество сахара в рационе.

Недостаток витамина D может привести к замедлению обмена веществ, слабому иммунитету и нарушениям работы мозга, поэтому важно следить за его достаточным уровнем в организме.

До этого эксперты назвали продукты с наибольшим содержанием витамина D.

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