В Бразилии произошло крушение самолета

Семь человек погибли в результате крушения одномоторного самолета в Бразилии, который летел из Сан-Паулу в Белу-Оризонти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную аварийно-спасательную службу.

Отмечается, что на борту находились двое мужчин, две женщины, ребенок и два члена экипажа.

Один из спасателей рассказал, что самолет развалился в воздухе на три больших фрагмента. По его словам, изначально спасатели обнаружили четыре тела, но после того, как была перевернута фюзеляжная часть, было найдено еще три человека.

Точной информации об обстоятельствах произошедшего пока нет.

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