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В Бразилии произошло крушение самолета

Семь человек погибли в результате крушения летевшего из Сан-Паулу самолета

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МЧС России

Семь человек погибли в результате крушения одномоторного самолета в Бразилии, который летел из Сан-Паулу в Белу-Оризонти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную аварийно-спасательную службу.

Отмечается, что на борту находились двое мужчин, две женщины, ребенок и два члена экипажа.

Один из спасателей рассказал, что самолет развалился в воздухе на три больших фрагмента. По его словам, изначально спасатели обнаружили четыре тела, но после того, как была перевернута фюзеляжная часть, было найдено еще три человека.

Точной информации об обстоятельствах произошедшего пока нет.

26 января сообщалось, что в бельгийском городе Спа потерпел крушение легкомоторный самолет.

21 января в Афганистане разбился летевший в Москву индийский пассажирский самолет.

До этого в Бишкеке упал военный вертолет Ми-8.

Ранее в Японии Boeing вернули в аэропорт из-за трещины на стекле.

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