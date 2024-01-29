В России студенты идут в кибербезопасность, чтобы бороться с хакерами и много зарабатывать

Сегодня количество сложных многоступенчатых кибератак только увеличивается, а требования регуляторов обязывают компании обеспечивать высокий уровень информационной безопасности, что стимулирует постоянное развитие отрасли ИБ. Для 78% российских студентов, обучающихся по направлению ИБ, этот фактор стал главной причиной выбора профессии. Это показало исследование «Инфосистемы Джет», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 29% респондентов захотели построить карьеру в ИБ из-за желания противостоять хакерам, столько же — из-за высокого уровня заработной платы.

Как и в любой профессии, в ИБ есть студенты, которые выбрали направление без собственного мотивированного желания. Так, по настоянию родителей или за компанию с друзьями в ИБ пошла учиться лишь пятая часть опрошенных (20%), и именно среди этой группы наблюдается самая большая доля желающих сменить специальность. Изначально заинтересованные студенты, напротив, планируют искать работу и развиваться в выбранной сфере (76%).

Опрос показал, что самыми востребованными из предложенных специальностей среди молодежи являются белый хакер/пентестер (29%) и вирусный аналитик (29%). Самым непопулярным ответом стал «специалист по пресейлу» (6%).

Независимо от конкретной специальности, большая часть опрошенных понимает необходимость постоянного саморазвития (68%) и наличия хороших технических навыков (65%) для того, чтобы добиться успеха в кибербезопасности. Еще одним популярным ответом стал «любовь к профессии» (60%). При этом качественное высшее образование и надежного работодателя как аспекты успеха отметили суммарно менее трети обучающихся (20% и 10% соответственно).

На фоне большого количества теоретических материалов и понимания необходимости развития технических навыков обучающиеся отметили недостаток практических заданий по тестированию на проникновение (80%) и по администрированию средств защиты информации (66%). Также студенты хотели бы больше общаться с практикующими специалистами (61%).

Представители вузов тоже понимают необходимость развития практических навыков и отмечают, что в процессе учебы не хватает киберучений (85%), практики по тестированию на проникновение (61%) и общения с практикующими экспертами (54%).

Дополнительными источниками информации для погружения в профессию для студентов являются профильные Telegram-каналы (73%), YouTube-каналы (52%) и статьи на Habr (37%). Только 15% опрошенных ответили, что не следят за новостями и ограничиваются рамками учебной программы.

В топ-3 самых важных критериев при выборе первого места работы вошли возможность самореализации и развития, решение интересных задач (76%), уровень заработной платы (61%) и дружный коллектив (44%). Также студенты смотрят на такие факторы, как возможность удаленной работы (37%), репутация компании и комфортное взаимодействие с руководителем (по 34%). Меньше всего при выборе первого места работы играют роль удобное расположение, внутреннее обустройство офиса, социальные льготы и наличие знакомых.

Что касается финансового вопроса, то большая часть респондентов в первое время ожидает уровень заработной платы в размере от 40 до 60 тыс. рублей. У студентов, уже имеющих практический опыт (совмещающих учебу и работу или уже работавших по специальности), желаемый уровень заработной платы выше — 60-100 тыс. рублей.

Те, кто пока не определился с направлением или не имеет опыта, чаще готовы получать меньшую оплату (20-40 тыс. рублей) или пойти на неоплачиваемую стажировку. Самые высокие зарплатные ожидания — более 100 тыс. рублей — наблюдаются у студентов последних курсов специалитета и магистратуры, совмещающих работу и учебу и живущих в Москве.

Ранее британская киберразведка предупредила о лавине хакерских атак из-за ИИ.