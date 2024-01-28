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В Бельгии разбился самолет

В бельгийском городе Спа при крушении самолета погибли два человека

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В бельгийском городе Спа потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на администрацию района.

«С сожалением сообщаем о трагической аварии, произошедшей в воскресенье в 9.30 (11.30 мск), в результате которой самолет из Германии упал на машину, стоявшую рядом с аэродромом на национальной трассе RN62», — сказано в сообщении.

По информации администрации, жертвами аварии стали два человека, находившиеся в самолете. На земле в результате инцидента никто не пострадал.

Как передают бельгийские СМИ, погибшие – граждане Германии. Также стало известно, что пилот 1992 года рождения, вероятно, не справился с управлением при посадке, в результате чего воздушное судно врезалось в припаркованный рядом с аэродромом автомобиль.

Ранее легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на Волгу в Тверской области.

До этого частный гидросамолет потерпел крушение на севере Красноярского края.

Ранее в Афганистане разбился летевший в Москву самолет.

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