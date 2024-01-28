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Сотрудники МЧС и МВД спали двух школьниц, провалившихся под лед в ЛНР

В ЛНР спасли двух девочек, провалившихся под лед

В Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники МЧС и МВД спасли двух девочек, провалившихся под лед. Об этом сообщает МЧС по региону.

Инцидент произошел в городе Алчевск. Прохожий заметил в водоеме двух провалившихся под лед детей и сообщил об этом в экстренные службы.

На место прибыли сотрудники МЧС и МВД — они совместно и одновременно вытаскивали провалившихся девочек 11 и 12 лет на сушу, чтобы ускорить операцию. Когда спасатель вышел на лед, чтобы эвакуировать одного ребенка, полицейский занимался вызволением второго.

«Пострадавших передали медикам в состоянии общего переохлаждения без осложнений», — сообщили в министерстве.

Ранее российский школьник спас друга, провалившегося под лед.

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