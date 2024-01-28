В Петербурге загорелась Елизаветинская больница

Пожар произошел в Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга, сообщает новостной портал 78.ru в своем Telegram-канале.

«Возгорание произошло на шестом этаже», — уточнили журналисты.

По данным ресурса, огонь объял административное помещение, в котором присутствовал только медперсонал, пациентов там не было.

»(Медиков. — «Газета.Ru») эвакуировали», — отмечается в публикации.

По информации портала, сейчас в части здания наблюдается сильное задымление. Причины и подробности возникновения пожара выясняются.

Перед этим пресс-служба МЧС России сообщила о пожаре в казанской горбольнице. Уточняется, что возгорание произошло в лаборатории на втором этаже административного здания городской больницы. Самостоятельно эвакуировались 23 человека, пострадавших нет. Пожарным потребовалось более получаса на дорогу и ликвидацию открытого горения.

28 января также случился пожар в московском Театре сатиры. Площадь возгорания составила около 350 квадратных метров, по одной из версии возгорание началось при реконструкции купола здания. Были эвакуированы около 50 человек.

Ранее дым от пожара в Театре сатиры распространился до Концертного зала Чайковского.