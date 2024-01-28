Ярославец лишился денег, продавая шубу в интернете

В Ярославле мужчина лишился денег во время продажи шубы на онлайн-площадке в интернете. Об этом сообщает »МВД Медиа».

Сообщается, что мужчине по поводу опубликованного объявления о продаже шубы позвонила неизвестная женщина, которая якобы была готова оплатить покупку. Затем ярославцу пришло сообщение со ссылкой, по которой мужчина перешел и ввел данные своей банковской карты.

После этого с его счета списалось 19 тысяч рублей. При этом во время попытки возврата денежных средств произошло повторное списание.

Пострадавший обратился в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее школьница отдала мошенникам, притворившимся ее бабушкой, 275 тысяч рублей.