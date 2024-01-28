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Украинку задержали в европейском аэропорту из-за десятка патронов в багаже

Украинку задержали в аэропорту Кишинева за попытку провезти десяток патронов

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IGPF Poliția de Frontieră

В аэропорту Кишинева задержали гражданку Украины за попытку провезти десятки патронов. Информацию об этом опубликовала пограничная полиция Молдавии.

По данным правоохранителей, 45-летняя пассажирка направлялась из европейского города в Шарм-эш-Шейх. При сканировании багажа в ее ручной клади были замечены металлические предметы. Во время дополнительного досмотра оказалось, что в сумке лежали 78 патронов.

Женщину задержали, боеприпасы изъяли и отправили на баллистическую экспертизу.

В декабре в московском аэропорту Шереметьево обнаружили замаскированную под сладости посылку с наркотиками.

До этого российскому дипломату в Вене неизвестный направил провокационную посылку.

Ранее Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена.

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