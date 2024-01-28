«Руки до сих пор трясутся»: избитая журналистка «Известий» рассказала о своем состоянии

VIP-коуч Инна Тлиашинова не связывалась с пострадавшей сотрудницей «Известий» Наталией Графчиковой после избиения, рассказала «Газете.Ru» сама журналистка. Она отметила, что после случившегося чувствует себя не очень хорошо: у Графчиковой до сих пор трясутся руки от стресса. По ее словам, охранники VIP-коуча угрожали ей убийством, оскорбляли и выкручивали руки.

«Состояние, скорее, моральное не очень приятное. Физические травмы имеют место быть, но больше какой-то стресс. У меня руки, например, до сих пор трясутся, потому что реально было страшно. В какой-то момент я оказалась на улице с мужчинами наедине, без телефона, без защиты, без возможности выбежать за территорию, потому что у меня не было обуви, а территория вся была закрытая. Они применяли физическую силу, оскорбляли, угрожали убийством, не выпускали за территорию, не отдавали обувь, выкручивали руки. В общем, в этот момент было не очень приятно. Сейчас прихожу в себя, пытаюсь вот собраться с мыслями, сделать материал для редакции», — сказала она.

Графчикова хочет, чтобы ее ситуация стала примером для людей, считающих себя вправе бить журналистов. Она добавила, что сотрудники Тлиашиновой, напавшие на нее, были уверены в своей безнаказанности и сами угрожали ей судом.

«К сожалению, в последнее время все чаще мы сталкиваемся с ситуациями, когда наших коллег вышвыривают, выталкивают, отбирают аппаратуру, технику, камеры, оскорбляют — абсолютно безнаказанно это делают. То есть они вчера были в полной уверенности, что им за это ничего не будет. Более того, даже пытались мне угрожать, что они меня каким-то образом сами засудят непонятно за что. В общем, хотелось бы, чтобы эта ситуация послужила примером для подобных людей, которые считают, что имеют право бить журналистов», — пояснила она.

28 января стало известно, что на журналистку «Известий» Наталью Графчикову напали у входа в здание, где проходил семинар VIP-коуча Инны Тлиашиновой. Отмечается, что охранники выкинули корреспондента на улицу без обуви и отобрали у нее телефон. Врачи обнаружили у журналистки гематому в правой лобно-височной области и ушибы мягких тканей головы, верхних и нижних конечностей. Подозревается, что Графчикова получила сотрясение мозга. По данным «Известий», причиной нападения на журналистку мог стать страх Тлиашиновой перед налоговой службой. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

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