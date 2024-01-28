Размер текста
А
А
А

«Руки до сих пор трясутся»: избитая журналистка «Известий» рассказала о своем состоянии

Журналистке «Известий» Графчиковой угрожали судом во время нападения на семинаре

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА Новости

VIP-коуч Инна Тлиашинова не связывалась с пострадавшей сотрудницей «Известий» Наталией Графчиковой после избиения, рассказала «Газете.Ru» сама журналистка. Она отметила, что после случившегося чувствует себя не очень хорошо: у Графчиковой до сих пор трясутся руки от стресса. По ее словам, охранники VIP-коуча угрожали ей убийством, оскорбляли и выкручивали руки.

«Состояние, скорее, моральное не очень приятное. Физические травмы имеют место быть, но больше какой-то стресс. У меня руки, например, до сих пор трясутся, потому что реально было страшно. В какой-то момент я оказалась на улице с мужчинами наедине, без телефона, без защиты, без возможности выбежать за территорию, потому что у меня не было обуви, а территория вся была закрытая. Они применяли физическую силу, оскорбляли, угрожали убийством, не выпускали за территорию, не отдавали обувь, выкручивали руки. В общем, в этот момент было не очень приятно. Сейчас прихожу в себя, пытаюсь вот собраться с мыслями, сделать материал для редакции», — сказала она.

Графчикова хочет, чтобы ее ситуация стала примером для людей, считающих себя вправе бить журналистов. Она добавила, что сотрудники Тлиашиновой, напавшие на нее, были уверены в своей безнаказанности и сами угрожали ей судом.

«К сожалению, в последнее время все чаще мы сталкиваемся с ситуациями, когда наших коллег вышвыривают, выталкивают, отбирают аппаратуру, технику, камеры, оскорбляют — абсолютно безнаказанно это делают. То есть они вчера были в полной уверенности, что им за это ничего не будет. Более того, даже пытались мне угрожать, что они меня каким-то образом сами засудят непонятно за что. В общем, хотелось бы, чтобы эта ситуация послужила примером для подобных людей, которые считают, что имеют право бить журналистов», — пояснила она.

28 января стало известно, что на журналистку «Известий» Наталью Графчикову напали у входа в здание, где проходил семинар VIP-коуча Инны Тлиашиновой. Отмечается, что охранники выкинули корреспондента на улицу без обуви и отобрали у нее телефон. Врачи обнаружили у журналистки гематому в правой лобно-височной области и ушибы мягких тканей головы, верхних и нижних конечностей. Подозревается, что Графчикова получила сотрясение мозга. По данным «Известий», причиной нападения на журналистку мог стать страх Тлиашиновой перед налоговой службой. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Ранее в Москве избили журналиста Павла Лобкова.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами