Около ста человек в Ростове подали заявления на заселение в муниципальный фонд

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил в Telegram-канале, что заявления на заселение в муниципальный маневренный фонд подали 97 человек. Они проживали в аварийном доме по адресу ул. Нариманова, 72/3.

Данные главы региона актуальны по состоянию на 14:00, 28 января.

«За единовременной материальной помощью в связи с утратой имущества первой необходимости обратились 82 семьи», — сказано в сообщении Голубева.

Губернатор уточнил, что для охраны общественного порядка в зоне ЧС организовано дежурство сотрудников полиции.

До этого Голубев сообщил, что один из подъездов аварийного дома на улице Нариманова обрушился. Глава региона отметил, что жильцы были расселены накануне.

Объект был признан аварийным еще в 2020 году. Всего в пятиэтажном доме три подъезда. Для жителей дома открыт пункт временного размещения, пострадавшим будет предложено жилье.

В городской администрации заявили, что дом может продолжить разрушаться из-за неустойчивости и нестабильности конструкции.

Ранее в центре Астрахани обрушились два подъезда жилого дома.