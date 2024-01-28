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В США бывший военный 20 лет притворялся инвалидом

Bild: экс-военный из США 20 лет притворялся прикованным к инвалидной коляске

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Depositphotos

В США экс-военный 49-летний Кристофер Штульц из Нью-Гемпшира 20 лет притворялся прикованным к инвалидной коляске. Об этом сообщает Telegram-канал «Bild на русском».

По информации Telegram-канала, в 2003 году после ухода из армии Штульц заявил министерству по делам ветеранов, что не может ходить. Ему присвоили статус инвалида. Мужчина ежемесячно получал выплаты от государства в размере от $3,8 тыс. до $4,2 тыс. За 20 лет он получил $663 тыс.

«Мошенничество вскрылось, когда Штульца поймали на прогулке — еще в октябре 2021 года он покинул больницу для ветеранов в Бостоне, встал с инвалидной коляски, положил ее в машину и уехал», — говорится в сообщении.

Позже мужчину видели прогуливающимся по торговому центру. Несколько знакомых Шульца также рассказали следователям, что никогда не видели последнего в инвалидной коляске.

Сейчас бывшему военному грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, его могут обязать вернуть все деньги, полученные незаконным путем.

До этого в Амурской области пенсионерка отдала мошенникам 44 миллиона рублей, желая заработать на инвестициях.

Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.

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