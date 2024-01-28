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Уволенный курьер угрожал коллегам гранатой из-за зарплаты

Baza: в Москве уволенный курьер угрожал коллегам гранатой из-за 50 тыс. рублей

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Телеграм-канал «Baza»

В Москве уволенный из ресторана курьер хотел при помощи гранаты добиться перечисления ему задолженности по заработной плате. Подробности сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, в сентябре 2023 года мужчину уволили с работы за халатное отношение к обязанностям и систематическое оскорбление коллег. Спустя несколько месяцев курьер стал угрожать ресторану судом за якобы невыплату ему 50 тыс. рублей. Затем, пишут журналисты, мужчина заявил, что взорвет все заведения ресторанной сети и прострелит ноги управляющей.

12 января курьер пришел в один из ресторанов с гранатой и заявил, что подорвет здание, однако, увидев, что ему никто не верит, ушел. После этого на мужчину написали заявление в полицию.

До этого сообщалось об инциденте в Шереметьево, где в багаже одного из пассажиров при досмотре обнаружили боевую гранату Ф-1. После этого самолет задержали, а владельца боеприпаса увезли на допрос.

Ранее женщина купила квартиру в центре Петербурга и нашла в ней схрон боеприпасов.

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