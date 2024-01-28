Экоактивисты в Париже облили супом «Джоконду»

Экоактивисты облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи «Джоконда» в музее Лувра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France Press.

Отмечается, что инцидент произошел утром в воскресенье.

«Два экологических активиста облили супом бронированное стекло, защищающее «Джоконду» в Лувре», — говорится в сообщении.

Своими действиями участники акции хотели продвинуть свое «право на здоровое и устойчивое питание».

До этого в Германии авиакомпания Lufthansa предъявила крупный счет экоактивистам, приклеивавшим себя к взлетно-посадочным полосам и мешавшим работе аэропортов. Входящая в состав Lufthansa Group авиакомпания Eurowings требует взыскать с хулиганов, парализовавших работу аэропортов на несколько часов, €740 тысяч.

В начале декабря 2023 года климатические активисты движения «Последнее поколение» (Letzte Generation) приклеили себя к летным полям аэропортов в Берлине и Мюнхене.

Ранее итальянские экоактивисты окрасили воды Венеции в зеленый.